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Spor

Barcelona 1 puanı zor kurtardı

La Liga'nın 17. haftasında Villarreal deplasmanında 1-1'lik beraberlikle dönen Barcelona, Real Madrid'in 6 puan gerisinde

09 Ocak 2017 12:03

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal, El Madrigal'de konuk ettiği Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısında temponun yüksek olduğu maçta Barcelona daha atak gözüken taraftı fakat iki takım da gol bulamadan ilk yarıyı eşitlikle tamamladı.
 
İkinci yarının hemen başında Pato'nun asistinde Nicola Sansone takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran ve oyunu Villarreal kalesine yıkan Barcelona aradığı golü bir türlü bulamadı.

Arda Turan, 71. dakikada Lucas Digne'nin yerine oyuna girdi.

Maç 90. dakikaya kadar ev sahibinin üstünlüğü ile geçildi. Maçın 90. dakikasında Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşu, Lionel Messi gole çevirdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 35 yaptı ve 3. sırada kaldı. Villarreal ise 29 olan puanını 30 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

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