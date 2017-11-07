'Hakaret ve tehdit' şikayetinde, 'öğrencilere kıyafet' karşılığında uzlaşma

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, S.G.A., kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla A.K.\'den şikayetçi oldu. Suçun görev alanında olması nedeniyle görevlendirilen uzlaştırmacının müzakereleri sonucunda, A.K., ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet almayı kabul edince, kadın şikayetinden vazgeçti.

S.G.A., kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği A.K.\'yi savcılığa şikayet etti. Kadının şikayeti üzerine A.K.\'nin ifadesi alınırken, konuyu değerlendiren savcılık, soruşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğuna karar verdi. Savcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakereler sonunda, S.G.A., ihtiyaç sahibi çocuklara bin liralık kıyafet alması şartıyla A.K. hakkındaki şikayetinden vazgeçmeyi kabul etti. Bu talep, A.K. tarafından da kabul edildi. Uzlaşmanın ardından A.K., Çorum Bahçelievler İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere bin lira tutarında bot alarak, okul yönetimine teslim etti.



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