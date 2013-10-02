Hakaret içerikli kelime kullananlara hapis cezası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketinde yer alan nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlar ilk kez Türk Ceza Kanunu'na girerken, Türk Ceza Kanunu'na yansıması ve uygulanması aşamasında da ayrıntılar ortaya çıkıyor. Buna göre belirli suçlar, kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse, cezası katlanacak.

Bu kelimeleri kullananların cezaları daha da artacak

Aynı kapsamda yine bazı kelimeler nefret ve hakaret kapsamında değerlendirilerek verilen cezalar artırılabilecek. Buna göre, ''Zenci, Çingene, Yobaz, Yezid, Ateist, Gavur, Kızılbaş'' gibi hakaret içeren kelimelerin bir şahsa nefret saikiyle kullanılması halinde verilen cezalar artırılabilecek.

Saldırı da şuç kapsamında

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a Hacıbektaş'ta yapılan saldırı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'e yönelik düzenlenen saldırılar da nefret suçu kapsamında değerlendirilecek. Kişinin inançlarının engellenmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. TCK ile yaşam tarzına saygı da güvence altına alınacak.