Hakan'lı Milan'dan farklı tarife

Milan - Hellas Verona: 4-1

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A 36\'ncı hafta mücadelesinde Milan kendi sahasında Hellas Verona\'yı 4-1 mağlup etti.

San Siro\'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10\'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, 32\'nci dakikada Patrick Cutrone, 49\'uncu dakikada Ignazio Abate ve 89\'uncu dakikada Fabio Borini kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 85\'inci dakikada Seung-Woo Lee\'den geldi.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11\'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golüne imza atmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 60\'a yükseltirken, Verona 25 puanda kaldı.