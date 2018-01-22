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Spor

Hakan'lı Milan, üst üste ikinci galibiyetini aldı

Karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı

22 Ocak 2018 01:47

İtalya Serie A 21. hafta maçında Milan, deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Sant Elia'da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 8. dakikada Nicolo Barella oldu. Barella, Cagliari'yi maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi. Dakika 36'da sahneye çıkan Kessie, penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Dakika 42'de bir kez daha golle buluşan Kessie, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2

Mücadelenin 80. dakikasında Milan'dan Ricardo Rodriguez, 88. dakikasında ise Cagliari'den Nicolo Barella kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımlarını 10 kişi bıraktılar.

İkinci yarıda gol sesiz çıkmazken, Milan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11'de başlarkeni 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 31'e yükseltirken, Cagliari 20 puanda kaldı.

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MilanKessieHakan ÇalhanoğluCagliariSerie Agalibiyetseriİtalya

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