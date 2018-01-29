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Spor

Hakan'lı Milan sahasında galip

Milan - Lazio: 2 -1  İSTANBUL,(DHA) İtalya Serie A'nın 22'nci hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup etti

29 Ocak 2018 01:05

Milan - Lazio: 2 -1 

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın 22\'nci hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio\'yu 2-1 mağlup etti.
San Siro\'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15\'inci dakikada Patrick Cutrone ve 44\'üncü dakikada Giacomo Bonaventura kaydederken, konuk takımın tek golü 20\'nci dakikada Adam Marusic\'ten geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, takımın 15\'inci dakikada kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. 
Bu sonucun ardından Milan, 34 puana yükselirken, Lazio ise 46 puanda kaldı.

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