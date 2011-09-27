Hakan'la yatakları ayırdı







T24- Yeşim Salkım, Yeni Anne dergisi için geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen kızı Meryem Ada ile objektif karşısına geçti.







Dergi ekibini yeni evinde ağırlayan Salkım, röportajında da bebeğinin doğumuyla hayatında değişenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, artık eşi Hakan Eratik’le ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi: “Kocam horlamaya başladı yorgunluktan. Onun ufacık bir ses çıkarmasıyla Ada uyanıyor. Ada uyanınca da ben sinirleniyorum. Geçen gece bir baktım, Hakan yastığını, yorganını almış aşağı kata iniyor. ‘Benim biraz rahat uyumam gerekiyor’ dedi.





Doğumdan beri flört ediyor musunuz derseniz, ‘hayır’. Romantik bir yemek yediniz mi diye sorarsanız, ‘hayır’. Sadece Ada’nın anne ve babası pozisyonundayız. Şöyle bir güzellik var; biliyor ki şu an bu süreci yaşamalıyız, çünkü ortada harika bir sebep var. En güzel keyif, eve gidip yatağımıza uzanıp, aramıza Ada’yı almak ve onunla vakit geçirmek.”

Ada’dan önce bebek düşürdüm Yeşim Salkım, “Ben Ada’ya hamile kalmadan bir yıl önce bir bebek kaybettim, istemiştik ama olmadı” dedi.