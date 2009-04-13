'Hakan'ı dövüp vurdular'

Yol verme inatlaşması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen üniversiteli Hakan Eron dün toprağa verilirken, kız arkadaşı Nihan Çebi olay anında yaşananları anlattı.





Maltepe Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hakan Eron, önceki gün trafikte tartıştığı Mustafa Ayçiçek’in kardeşi Sami Ayçiçek tarafından kız arkadaşının gözleri önünde önce dövülmüş ardından göğsünden vurularak öldürülmüştü. Hakan Eron’un cenazesi dün Çınarcık’ta ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Eron’un ölümüne tanık olan kız arkadaşı Nihan Çebi, olay anını Vatan gazetesine şöyle anlattı:



‘Bir anda ortam gerildi’



“Saat 12 buçuğa doğru Hakan’la evden ayrıldık. Sahil yoluna doğru ilerledik. Yüz metre bile gitmemiştik, tam sahil yoluna çıkarken bir arabayla burun buruna geldik. Ben daha ne olduğunu anlayamadan ortam gerildi.



‘Adam silahı çekti, ateş etti’



Karşı arabadaki adam arabasından inip küfretmeye başladı. ’İn aşağı’ diyerek Hakan’ın kapısını zorladı. Ben Hakan’ı inmemesi için zor ikna ettim. Hakan inmeyince adam tehditler savurmaya başladı, ‘İleri gel, ileri’ diye meydan okudu. Hakan da çok sinirlendi, peşinden gitti. ’Gitmeyelim, bulaşma bu adama, boşver’ dedim. Ne yaptıysam dinletemedim. Adam biraz ilerde durdu. Hakan daha arabadan iner inmez, bir sürü adam Hakan’ın üzerine yürüyüp, saldırdılar. Hakan ortalarında kaldı. Bağırdım, yardım istedim, durun dedim, olmadı. Sonra içlerinden biri silahını çıkarttı. Yapma diye yalvardım ama durduramadım. Adam ateş etti. Hakan gözlerimin önünde yere yığıldı. Kanlar içindeydi”



150 metre içinde olup bitti



Tanıklar ve polisteki ifadelerle Hakan Eron’un ölümüne ilişkin detaylar da netleşti. Hakan Eron ve Mustafa Ayçiçek’in kullandığı araçlar Maltepe Sahil Yolu’nun üzerindeki İdealtepe üst geçidi yanında burun buruna geldi. Hakan Eron, kız arkadaşı Nihan Çebi ile birlikte otomobiliyle üst geçidinin altından geçerken, karşı yönden otomobiliyle gelen Mustafa Ayçiçek ile karşılaştı.



İkili burada çok kısa süre tartıştı. Ayçiçek, Eron’u 50 metre ilerdeki işyerinin bulunduğu noktada düelloya davet etti. İki araç, işyerinin önünde durdu. Mustafa Ayçiçek, ortak araba yıkama işi yaptığı kardeşleri İsmail ve Sami Ayçiçek ile çalışan personeli çağırdı. Hepsi birlikte Hakan Eron’u dövmeye başladı. Kız arkadaşı Nihan Çebi’nin feryatları Eron’u kurtaramadı. Kavganın büyümesi üzerine Sami Ayçiçek, işyerinden aldığı silahla Hakan Eron’u göğsünden vurdu. Mustafa ve İsmail Ayçiçek hala emniyette gözaltında tutuluyor. Sami Ayçiçek’in polise haber göndererek teslim olacağını söylediği iddia edildi. Ailesi Ankara’da yaşayan Hakan Eron’un bu yıl üniversiteyi kazanınca İstanbul’a taşındığı, bir arkadaşıyla birlikte kiraladığı evde yaşadığı öğrenildi.

