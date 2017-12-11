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Hakan Yılmaz saldırı sonrası ilk kez sahneye çıktı, morluklar makyajla kapatıldı

Yılmaz'ın yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşmuştu

11 Aralık 2017 14:08

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bulunan bir otelde eşiyle birlikte saldırıya uğrayan Hakan Yılmaz saldırı sonrası ilk kez önceki akşam Kartal'da sahneye çıktı. Yılmaz'ın yüzündeki morluklar makyajla kapatıldı. 

Hakan Yılmaz olay günü arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti. Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe geldi.

Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.

Bu sırada saldırganlar, Elif Yılmaz'ın kafasına da sert bir cisimle vurdu. Otel çalışanlarının araya girip dayağı durdurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra otele gelen polis, üç kişiyi gözaltına aldı. Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe, polis merkezine götürüldü. Yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Hakan Yılmaz ile eşi hastanede tedavi edilip, darp raporu aldı.

Ünlü oyuncu daha sonra karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yılmaz ve eşinin şikayeti sonrası polis, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İfadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

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