Hakan yarışmadan kârlı çıktı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında Pazar akşamı yarışmacı koltuğuna oturan Hakan 132 bin lira kazandı.



Hakan, son dörde 20 bin, 30 bin, 50 bin ve 500 bin TL'lik kutularla kaldı. Hamdi Bey, 62 bin TL'lik teklifte bulundu. Bu teklifi kabul etmeyerek şansını deneyen Hakan, ilk seçiminde 40 bin sonra da 50 bin TL'yi açtırdı. 20 bin ve 500 bin TL ile son ikiye kalan Hakan'a Hamdi Bey'in teklifi 132 bin TL oldu. Hakan, teklifi kabul ederek yarışmadan iyi bir para ödülü ile ayrıldı. Hakan, şayet önündeki 1 numaralı kutuyu tercih etseydi yarışmadan 20 bin TL ile ayrılmış olacaktı.



(Televizyon Gazetesi)