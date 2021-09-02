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Hakan Ural, sel ve yangın afetlerinde yardım isteyen vatandaşlarla dalga geçti

02 Eylül 2021 22:30

Oyuncu Hakan Ural, katıldığı bir programda sel ve yangın afetlerinde hükümete yardım çağrısında bulunan vatandaşla dalga geçti.

Daha önce de "Ben şu an dibine kadar yandaşım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hizmetkarı, halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa dibine kadar yanındayım" diyen Hakan Ural, Türkiye'nin büyük bir bölümünde çıkan yangınlarda havadan söndürme müdahalesi talep eden vatandaşla alay etti. 

Ural, videonun devamında, helikopter desteği için sosyal medyada çağrıda bulunan vatandaşlarla ilgili "Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu ya!" şeklinde tepki gösterdi. Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretleri de eleştirdi. 

TIKLAYIN - Hakan Ural: Ben şu an dibine kadar yandaşım

 

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