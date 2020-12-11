Hakan Ural, Defne Samyeli'yi eleştirdi: İyi bir şarkıcı değil, oyunculuk performansı amatör

Hakan Ural, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin açıklamalarını Neler Oluyor Hayatta canlı yayınında yorumladı!

Defne Samyeli, Okan Bayülgen’in programında dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında eleştirilerini sıraladı. Özel hayatı üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Defne Samyeli’nin açıklamaları değerlendirildi. Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine, “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu.

Defne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi.

Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.