Hakan Ural: Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum

Kanal D'de yayınlanan 'Neler oluyor hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kendisine dair merak edilenlerle ilgili Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

''Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum'' diyen Ural, görüşlerini şöyle anlattı:

''Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.''

'Halkımız beni seviyor'

Söylemlerinden rahatsız olan kesimin büyüklüğüne dikkati çeken Ural, ''Şimdi bir de yedi yılı aşkın bir süredir programım devam ediyor. Reytingim ortada. İtibar görüyorum ve halkımız beni yakından takip edip seviyor. Böyle birinin her söylemi ve eylemi de büyük kabul gördüğü için itibarsızlaştırmak istiyorlar. Beni ne kadar itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunu başaramazlar. Bana küfredenler aslında halkı karşısına alıyor, farkında değiller. Benim en ufak açığımı arıyorlar ama ben şeffaf bir insanım. Hakarete değil ama tüm eleştirilere açığım, herkesin görüşüne de saygı duyuyorum'' diye konuştu.