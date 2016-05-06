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Hakan Ural: Babam, annemin cenazesine katılmadı, ondan bir beklentim yok

"İbrahim Tatlıses'e helal olsun, babam beni kabul etmemişti"

06 Mayıs 2016 22:40

Oyuncu Hakan Ural, babası Selçuk Ural'ın, bir süre önce kaybettiği annesinin cenazesine gelmediğini söyledi. "Herkes sevdiklerini bir şekilde toprağa veriyor. Annemi kaybettim çok taze her şey" diyen Ural, "Annemi en son yoğun bakımda gördüm.  Annem bize hep 'kopmayın' derdi. Babam annemin cenazesinde yoktu. Ondan bir beklentim yok. Konuşmak da istemiyorum. Babam beni kabul etmemişti. Allah bana öyle bir silüet vermiş ki, sokakta görenler 'oğlum buradan geçti' der" diye konuştu.

'Renkli Sayfalar' programına katılan Hakan Ural'ın açıklamaları şöyle:


"Sibel'e şarkı konusunda ne dediysem hep tutmuştur"


Annesinin cenaze töreninde Sibel Can'la karşılaşan Hakan Ural, eski eşi ile ilgili, "Sibel'i annemin cenaze töreninde gördüm. Asla ekranda göründüğü kadar kilolu değil, ama albüm kapağındaki kadar zayıf da değil. Sonuçta 3 çocuk annesi. Görsel bir sanat yapıyorsun, fotoğraflara da dikkat etmek lazım. Sibel'e şarkı konularında ne dediysem hep tutmuştur. Bana sorsa ben ona zaten söylerim" dedi.

Çocukları Engincan Ural ve Melisa ile ilişkisinden de bahseden Ural, "Çocuklarımdan çok memnunum. Engincan çok kibar bir çocuktur. Çocuklarıma 'Magazin muhabirlerine tepki vermeyin, eve ekmek parası götürüyorlar. Bu haberlerden ekmek yiyorlar' diyorum" ifadelerini kullandı.


"Tatlıses'e helal olsun"


Geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in "Dilan Çıtak kızımdır" açıklamalarından çok etkilendiğini söyleyen Hakan Ural, "İbrahim Tatlıses'e helal olsun. Ama aralarında bir baba-kız ilişkisi olması zor. Bardak kırıldıktan sonra olmuyor" diye konuştu.


"Babam cenazede yoktu"


"Herkes sevdiklerini bir şekilde toprağa veriyor. Annemi kaybettim çok taze her şey. Annemi en son yoğun bakımda gördüm.  Annem bize hep 'kopmayın' derdi. Babam annemin cenazesinde yoktu. Ondan bir beklentim yok. Konuşmak da istemiyorum. Babam beni kabul etmemişti. Allah bana öyle bir silüet vermiş ki, sokakta görenler 'oğlum buradan geçti' der" 

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