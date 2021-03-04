Hakan Taşıyan: Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcut, nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecek

Ankara Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyordu. Bugün doktorlardan umut verici bir haber geldi.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Ne olmuştu?

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan’a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan’ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.