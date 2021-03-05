Yaklaşık dört aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve karaciğer nakli bekleyen sanatçı Hakan Taşıyan için uygun donör bulundu. İzmir’de bir kadavradan alınan donör, Ankara’ya getirildi.
Ankara’da yaşayan Hakan Taşıyan, yaklaşık bir yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak dört ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Bir süredir durumu kritik olan ve donör arayan Taşıyan için uygun donör bulundu.
47 yaşındaki sanatçının sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Değerli doktorlarımızın aranan donörün bulunması haberini vermesiyle birlikte, büyük bir sevinç yaşadık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki doktorlarımız, yaptıkları tektikler neticesinde donörün uyumlu olduğunu belirterek akşam üzeri 16.00 civarı karaciğer nakil ameliyatına başlamışlardır. Şu anda ameliyat süreci devam etmektedir...
Bu süreçte dualarıyla ve canı gönülden çığ gibi büyüyen sevgileriyle yanımızda olan tüm Hakan Taşıyan sevenlerinin ve gönül dostlarının dualarını bekliyoruz. Ameliyat süreci sonrasında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."