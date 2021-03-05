Yaklaşık dört aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve karaciğer nakli bekleyen sanatçı Hakan Taşıyan için uygun donör bulundu. İzmir’de bir kadavradan alınan donör, Ankara’ya getirildi.

Ankara’da yaşayan Hakan Taşıyan, yaklaşık bir yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak dört ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.