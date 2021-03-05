Yaklaşık 4 aydır, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu.



Operasyonla alınan karaciğer dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilerek Taşıyan'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a, birkaç gün içinde kızkardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi.

"İyiyim dediğini öğrendik"

Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Dün akşam itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Dün geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın sabah "iyiyim" dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.