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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Hakan Şükür'ün kızı Gülen için not yazdı" iddiası

Eski AKP milletvekili Hakan Şükür'ün ABD'de olduğu biliniyor

22 Ekim 2016 16:25

Gülen cemaatine finansman sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eski AKP milletvekili Hakan Şükür'ün Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada Şükür'ün kızına ait, Fethullah Gülen'e iletilmesini istediği bir notun da bulunduğu iddia edildi. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, ailesi ile birlikte ABD'ye gittiği öne sürülen Hakan Şükür hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 11 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. 

 

TSK yazılı kılıf içinde not bulundu

 

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'Silahlı FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla Hakan Şükür'ün 'dubleks evinde yapılan aramada sim kartlar, çeşitli bankalara ait kredi kartları ile çeşitli flash bellekler bulundu. Aramada üzerinde TSK yazılı kılıf içerisinde metal sarı renkli kama ile çocukları tarafından yazılmış 'Kazasız belasız gelmeni istiyorum baba, Buse iyi geceler ve hoca efendiden herhangi bir şey, bi de benimle Begüm Elmas'ın hoca efendiye yazdığımız not var. Daha yazmadık. Ama ben sana telefonumdan mesaj atarım. Sen hoca efendiye göster tamam mı. Baba seni çok seviyorum. Sabah yanına geleceğim birşey söyleyeceğim' yazılı not bulundu. 

Aramada 'Mealli Dua Mecmuası' isimli Fethullah Gülen'in yazdığı 355'ten başlayıp geriye doğru yazılan kırmızı renkli kitap da bulundu. Hakan Şükür'ün dubleks evinde yapılan 'Hac Günlüğü' isimli Ahmet Kurucan'ın yazdığı 174 sayfalık kitap, Serhat Şef'in yazdığı Samanyolu Yayıncılık tarafından yayınlanan 'Peygamberin bir günü' isimli kitap da bulundu. 

Hakan Şükür'ün evinde Bakırköy Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen Beyda Zeynep Şükür adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası bulunurken, evde Hakan Şükür tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe bulundu. 3 sayfalık ev arama tutanağında Hakan Şükür'ün evinde bulunan kasanın da açıldığı ve kasada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı da yer aldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür hakkında soruşturma açılırken, babası Selmet Şükür tutuklanmıştı. 

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