Hakan Şükür'ün ismi bir stattan daha kaldırıldı

AKP’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür'ün ismi, Esenyurt'taki stattan da indirildi. Galatasaraylı eski milli futbolcunun ismi daha önce de İstanbul Sancaktepe'de bulunan stattan kaldırılmıştı.

Cihan Haber Ajansı'ndan Osman Arslan'ın haberine göre, Esenyurt'ta bulunan Esenyurt Belediyesi Hakan Şükür Stadyumu'nun tabelası indirildi. Tabelanın Hakan Şükür'ün AKP'den istifa etmesi üzerine indirildiği belirtildi. Stada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın isminin verilebileceği kaydedildi.

Semt sakini Şerafettin Öztürk, isim değişikliği yapılacağını belirterek, Turgut Özal'ın isminin verileceği şeklinde söylenti olduğunu kaydetti. Hakan Şükür yazılı tabelanın yerinde olmadığını gören okul takımındaki minik oyuncular, bu durum karşısında şaşırdı.

Geçtiğimiz hafta Sancaktepe Belediyesi ilçedeki stattan Hakan Şükür ismini indirmişti. Ordu Ünye Belediyesi ise otobüs terminalden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adını kaldırmıştı.