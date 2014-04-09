Sancaktepe'deki stadyumdan Hakan Şükür ismi söküldü

Galatasaraylı eski milli futbolcu ve İstanbul milletvekili Hakan Şükür'ün ismi İstanbul Sancaktepe'de bulunan stadyumdan söküldü.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sancaktepe'de 2010 yılında hizmete girmiş olan stadyum Sancaktepe Belediyespor profesyonel futbol takımı ile alt yaş grubu kategorisindeki futbol takımlarının antrenmanlarına ve futbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Tesis UEFA ve FIFA standartlarına uygun bir şekilde dizayn edilmişti.

Hakan Şükür'den ilk tepki

Hakan Şükür, haberin yayınlanması sonrası ilk tepkisini Twitter hesabı üzerinden verdi. Şükür takipçileriyle paylaştığı mesajında "Duvarda resmin olacağına alemde ismin olsun:)" dedi.