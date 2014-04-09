T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sancaktepe'deki stadyumdan Hakan Şükür ismi söküldü

Sancaktepe'deki Hakan Şükür Stadyumu'ndan dün akşam saatlerinde gelen ekipler tarafından Hakan Şükür ismi söküldü

09 Nisan 2014 11:41

Galatasaraylı eski milli futbolcu ve İstanbul milletvekili Hakan Şükür'ün ismi İstanbul Sancaktepe'de bulunan stadyumdan söküldü.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sancaktepe'de 2010 yılında hizmete girmiş olan stadyum Sancaktepe Belediyespor profesyonel futbol takımı ile alt yaş grubu kategorisindeki futbol takımlarının antrenmanlarına ve futbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Tesis UEFA ve FIFA standartlarına uygun bir şekilde dizayn edilmişti.

 

Hakan Şükür'den ilk tepki

 

Hakan Şükür, haberin yayınlanması sonrası ilk tepkisini Twitter hesabı üzerinden verdi. Şükür takipçileriyle paylaştığı mesajında "Duvarda resmin olacağına alemde ismin olsun:)" dedi.

ETİKETLER

hakan şükürstadsancaktepeismi söküldütwitteryorumtepkialemde ismin duyulsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24