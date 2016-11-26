Hakan Şükür'ün babasına tahliye

Sakarya'da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür ile Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Sakarya'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 16 Ağustos'ta tutuklanan Hakan Şükür'ün babası 74 yaşındaki Selmet Şükür ile 2 Eylül'de tutuklanan FETÖ'nun Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın sağlık sorunları olması ve sık sık tedavi için hastaneye kaldırılmaları nedeniyle tutuklulukları incelendi.

Selmet Şükür ile Hatice Yıldırım'ın yaşlarının ilerlemiş olması, sağlık durumlarıyla ilgili olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yüksek tansiyon, ağır şeker hastası olmaları yönünde sağlık raporu vermesi üzerine Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi, ev hapsi ile tahliye edilmeleri yönünde karar verdi.

Akşam saatlerinde alınan kararın ardından Selmet Şükür ve Hatice Yıldırım'ın tahliye kararları Sakarya Cezaevi'ne gönderildi.

Tahliye süresince Selmet Şükür'ün Adapazarı, Hatice Yıldırım'ın ise Akyazı'daki evlerinde kalacakları ve elektronik kelepçe ile de sürekli olarak takip edilecekleri öğrenildi.