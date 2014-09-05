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Politika

Hakan Şükür'den, NBA yıldızı Enes Kanter'in formasıyla 'Sı-fır' göndermesi

Hakan Şükür, 17 Aralık polislerine yapılan operasyona tepki amacıyla, gözaltına alınan bazı polislerin giydiği 'Sı-fır' yazılı tişörte gönderme yaparak 0 numaralı forma giydi

05 Eylül 2014 10:40

İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, NBA’de Utah Jazz forması giyen Enes Kanter’in kendisine gönderdiği 0 (Sı-fır) numaralı formasını giyip Twitter üzerinden poz verdi.

Şükür, kişisel Twitter hesabından “Enes Kanter kardeşim NBA’de bu yıl forma numarası olarak “0” (Sı-fır) kullanacakmış. İmzalayıp bana göndermiş. Enes kardeşimin NBA 0 (sı-fır) sırt numarası; sıfırlamak ile sıfır olabilmek arasındaki ince farkın da göstergesi.” mesajlarını paylaştı. NBA’de Utah Jazz forması giyen Enes Kanter, 3 yıldır 0 numaralı formayla mücadele ediyordu.

Şükür, 22 Temmuz operasyonunun 3’üncü dalgasına tepki amacıyla, gözaltına alınan bazı polislerin giydiği “Sı-fır” yazılı tişörte gönderme yaparak 0 numaralı forma giydi. Şükür, 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrasında ortaya çıkan sıfırlama tapelerine böyle tepki gösterdi.

 

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