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Hakan Şükür'e 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl hapis istemi

Hakan Şükür'ün Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı

24 Şubat 2016 14:03

Kişisel Twitter hesabı üzerinden attığı tweetlerde  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile eski AKP milletvekili Hakan Şükür hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'dan Yüksel Koç'un haberine göre, Şükür hakkında, 15 Şubat 2015 tarihinde Twitter hesabı üzerinden attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün davaya konu tweeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ve Bekir Savram isimli bir vatandaşın şikâyetçi olduğu bilgisine yer verildi. İhbarca Bekir Savram'ın avukatı tarafından sunulan şikayet dilekçesinde Hakan Şükür'ün @HakanŞükür isimli Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Hakan Şükür'ün sunmuş olduğu savunma dilekçesinde tweetleri "Cumhurbaşkanı'nı kastederek söylemediği" bilgisine yer verilen iddianamede, ihbarcının sunmuş olduğu paylaşım dökümlerinde konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı olduğunun açıkça belli olduğu öne sürülerek, “Dolayısı ile şüphelinin kastının sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu, böylece üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakta" dendi.

İddianamede Şükür'ün “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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