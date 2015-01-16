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Hakan Şükür'den Zarrab'a peçeteli gönderme

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Reza Zarrab'ın Zafer Çağlayan'dan 240 bin Euro aldığına dair otel kağıdına yazılmış kağıda yönelik esprili bir paylaşımda bulundu

16 Ocak 2015 18:08

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan için, Reza Zarrab’ın Cenevre’den getirtiği iddia edilen 300 bin franklık saate karşılık ödeme yaptığına dair en önemli kanıtın “Saat bedeli olan 240.000# Euro’yu M. Zafer Çağlayandan teslim aldım” yazılı bir otel kağıdına yazılmış yazı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür başta olmak üzere birçok kullanıcı  peçete üzerine yazı yazıp imza atarak durumu protesto etti.

Hakan Şükür, bir peçeteye "400'e yakın gol attığım söyleniyor..! Yok öyle birşey" yazarak, delil kabul edilen kağıt parçasına göndermede bulundu.

 

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