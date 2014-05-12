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Politika

Hakan Şükür'den Başbakan'a: Anneleri ağlatan iflah olmaz

Hakan Şükür, Başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada cemaate yönelik söylediği 'cadı avı' sözlerine cevap verdi

12 Mayıs 2014 14:40

AKP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Afyon’daki istişare toplantısında Gülen cemaatine yönelik kullandığı sözlere, “Anneler gününde, bu ülkenin evlatlarına cadı avı yapacağız tehditi.. Anneleri ağlatan iflah olmaz..” şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan dün Afyonkarahisar’daki istişare toplantısının kapanış konuşmasında Gülen cemaatine yönelik,  "Paralel yapıyla mücadelenin bir cadı avına dönüşmesini ikide bir konuşuyorlar. Bu ülkeye ihanet edenlerin görevlerini değiştirmek cadı avıysa, biz bu cadı avını yapacağız, bunu da bilin" ifadelerin kullanmıştı. AKP’den istifa eden Hakan Şükür bu sözlere  Twitter'dan yanıt verdi.

Hakan Şükür, ''Alenen Türkiye de nefret suçu işleniyor ve artık tuz koktu...Anneler gününde,bu ülkenin evlatlarına cadı avı yapacağız tehditi..Anneleri ağlatan iflah olmaz..'' şeklinde tweet attı.

 

 

 

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