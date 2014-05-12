Hakan Şükür'den Başbakan'a: Anneleri ağlatan iflah olmaz

AKP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Afyon’daki istişare toplantısında Gülen cemaatine yönelik kullandığı sözlere, “Anneler gününde, bu ülkenin evlatlarına cadı avı yapacağız tehditi.. Anneleri ağlatan iflah olmaz..” şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan dün Afyonkarahisar’daki istişare toplantısının kapanış konuşmasında Gülen cemaatine yönelik, "Paralel yapıyla mücadelenin bir cadı avına dönüşmesini ikide bir konuşuyorlar. Bu ülkeye ihanet edenlerin görevlerini değiştirmek cadı avıysa, biz bu cadı avını yapacağız, bunu da bilin" ifadelerin kullanmıştı. AKP’den istifa eden Hakan Şükür bu sözlere Twitter'dan yanıt verdi.

Hakan Şükür, ''Alenen Türkiye de nefret suçu işleniyor ve artık tuz koktu...Anneler gününde,bu ülkenin evlatlarına cadı avı yapacağız tehditi..Anneleri ağlatan iflah olmaz..'' şeklinde tweet attı.