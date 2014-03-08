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Politika

Hakan Şükür'den AKP'li Kılınç'a: Vekil olmak yalancı olmaya engel değil

Hakan Şükür'den kendisini yolsuzluk senaryosunu hazırlamakla suçlayan Kılınç'a: Allah'tan daha twitter kapanmadı da cevap veriyoruz

08 Mart 2014 00:06

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, AKP Milletvekili Ali Gültekin Kılınç'ın “Hakan Şükür ve kardeşi Gökhan Şükür'ün 17 Aralık operasyonunun senaryosunu hazırlayanlar arasında” şeklindeki  iddiasıyla ilgili olarak Twitter üzerinden sert açıklmalarda bulundu. Şükür yayınladığı mesajda “Hala Süleyman'ın parayı yamayacak yer bulamamışlar. Allah'tan daha twitter kapanmadı da cevap veriyoruz. Yalancı Vekil” dedi.

Hakan şükür'ün açıklamaları şöyle:

"Dünya Karması'na gidip yeni döndüm hala Süleyman'ın parayı yamayacak yer bulamamışlar. Allah'tan daha twitter kapanmadı da cevap veriyoruz.Vekil olmak yalancı olmaya engel değil demek ki. Şu Süleyman'ın paralarına bir yer bulamadılar. Ey vekil öyle iftira atmak ile olmuyor. İddianı ispatlamazsan namertsin. Goy goy siyasetçisi seni. Kıyakçılık siyasetinin sonu ayakçılıktır. Sizi önce adaletten sonra Allah'tan kim kurtaracak?"

"Sizin kara propağandanız çok yakında kendi ayağınıza dolaşacak inşallah... Zaman her şeyi ortaya çıkaracak. Utancaksınız yüzünüz kalırsa. Acınacak hal. Canı sıkılan, artık üretecek yalan bulamayan dönüp dolaşıp iftira atıp prim yapmaya çalışıyor. Yalancı Vekil; 30 Mart yerel seçim, genele daha var rahat ol. Bu hareket bile vekil yapmaz seni...Genel bunlar genel… Kara propagandacı Vekil, parayı kardeşim verdiyse niye Süleyman'a veriliyor geriye. Ayıp ayıp!!"
 

AKP’li Gültekin Kılıç'ın iddiası

 

Gültekin Kılınç, yaptığı açıklamada, “16 Aralık akşam namazı sonrası, bütün bankalar kapanmış ancak Hakan Şükür’ün kardeşi Gökhan Şükür elinde 4,5 milyon dolarlık parayla Halk Bankası Genel Müdürünün evine gelmiş. Hakan Şükür ise bu olaya aracı olmuş. Para ise yapılacak bir üniversite için hayırseverlerce toplanmış. Para ertesi gün transfer edilecekken, 17 Aralık sabahı, namaz vaktinde Halk Bankası Genel Müdürünün evine baskın yapılıyor ve aslında sır olması gereken bilgiler bir anda basınla paylaşılıyor. Çuvallarla dolu evrak ise bir gecede, her nasılsa savcı tarafından okunuyor. Bunun sonucu Türkiye genelinde ülkenin kalkınması için önemli projelerin sahiplerini, üstlenicilerini ve Türkiye’yi ileriye taşıyacak mimarları bir anda içeriye aldılar ve mal varlıklarına da el koydular. Maksat Türkiye’nin şaha kalkışını önlemekti” diye konuştu.
 

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