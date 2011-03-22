Hakan Şükür ve Tanju Çolak AKP'den milletvekili adayı

T24

"Siyasette golleri başkanımızla atacağız"



"İlk 5 isimden biri"

AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay'ı ziyaret eden eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Başka partilerden de bu dönemde teklif geldi ama halkın partisi olan AK Parti'yi tercih ettim" dedi.Hakan Şükür de AKP İstanbul İl Başkanlığının milletvekili aday adayları temayül yoklamasında teşkilattan destek aldı.Akay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk futbolunun meselelerini konuştukları Tanju Çolak'ı, AKP'de siyaset yapmaya davet ettiğini belirtti.Akay, şunları söyledi:''Eğer partimizin ilgili mercileri uygun görürlerse il başkanı olarak kendisini İzmir'de siyaset yapmaya davet ettim. Tanju'nun teklifimiz karşısındaki yaklaşımı bizi mutlu etti. Tanju Bey il AK Parti'de siyaset yapması konusunda ortak karar aldık. Bundan sonraki karar kendisinin ve parti yönetimindeki büyüklerimizin. Milletvekilliği daha sonraki aşama. İlgili mercilere bu talep de iletilecek. Topluma mal olmuş insanların tabanda çok olumlu tepkiler alacağına inanıyorum. Toplumu kucaklayan insanlarla siyaset yapmak mutlaka partimize artı değer getirir.''Tanju Çolak'a teklif götürmeden önce partinin üst yönetimiyle görüşüp görüşmediğiyle ilgili soru üzerine Akay, ''Parti yönetimiyle ön görüşme yapmadım. Bugünkü ziyarette böyle bir şeyin ortaya çıktığını ileteceğim. Karar sadece benim olsa, Tanju Bey'i gol kralı olarak başa koyarım, şeref duyarım, mutlu olurum'' dedi.Akay, bir soru üzerine Tanju Çolak'ı henüz partilerine üye yapmadıklarını ifade etti.Tanju Çolak da gelen tekliften mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:''Milletvekilli adayı olarak gösterilmemde tabanın istemesi önemli. Gidişata bakacağız, durumu değerlendireceğiz, Başbakanımızın da bu konudaki düşüncülerini alacağız, ona göre hareket edeceğiz. Burada olmaktan keyif alıyorum, gurur duyuyorum. Siyasette golleri hep beraber başkanımla birlikte atacağız. Başka partilerden de bu dönemde teklif geldi ama halkın partisi olan AK Parti'yi tercih ettim. Başbakanımı seviyorum, onu güveniyorum, ona inanıyorum, iyi şeyler yaptığına inanıyorum. O yüzden çok saygı duyuyor ve seviyorum. Ayrıca bir sporcu olması da önemli.''Samsunlu olmasına rağmen son 5 aydır işleri dolayısıyla hafta sonlarını geçirdiği İzmir'i çok sevdiğini ifade eden Çolak, ''Bu iş sevgiyse bende sevginin her şeyi var. İnsanlık, samimiyet, alçak gönüllülük var. Başaracağıma inanıyorum, çünkü halkın sevgisi ve halka yaklaşımımın çok şey kazandıracağına inanıyorum'' dedi.Çolak, ''Seçim organizasyonlarında yer alacak mısınız?'' sorusuna, ''Eğer bu işe giriyorsak sayın başkanın direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz, organizasyonlarda bulunacağız. Adaylık olmasa da partinin başka kademelerinde de çalışabilirim'' yanıtını verdi.AKP İstanbul İl Başkanlığı, milletvekili aday adayları temayül yoklamasına katılan Hakan Şükür'ün teşkilattan büyük destek aldığını bildirdi.AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplumun değişik kesimlerinden bir çok ismin aday adaylığı için AKP'ye başvurduğu belirtilerek, bu isimlerden birinin de Hakan Şükür olduğu ifade edildi.Açıklamada, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Milletvekili Aday Adayları Temayül Yoklaması'nın, dün İstanbul'un 3 ayrı seçim bölgesinde çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildiği bildirilerek, şöyle denildi:''Milletvekili Aday Adayları Temayül Yoklaması'na katılan Hakan Şükür, teşkilatlarımızdan büyük destek aldı. İstanbul 3. Bölge'den aday adayı olan Hakan Şükür, temayül yoklamasında 268 aday adayı arasında en çok tercih oyu alan ilk beş isimden biri oldu.''