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Politika

Hakan Şükür, TRT'den haftalık 14 bin TL aldı

Meclis'te milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, 4 Aralık 2008-4 Aralık 2012 tarihleri Hakan Şükür'e haftada 14 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti

03 Nisan 2013 01:55

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'e, TRT'de yorumculuk yaptığı dönemde haftada 14 bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Arınç, Hakan Şükür'e, 4 Aralık 2008-4 Aralık 2012 tarihleri arasında haftada 14 bin TL, 2011 yılı Ocak ayındaki programları için toplamda 42 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

2009-2010 lig sezonu boyunca Şükür'ün katıldığı programların toplamda 1 milyon 440 bin TL değerinde sponsorluk geliri bulunduğundan kendisine ödenen ücretlerin buradan karşılandığını ifade eden Arınç, ''2011 yılının Ocak ayının son haftasından en son katıldığı aynı yılın Mayıs ayına kadar gerçekleştirilen programlar dış yapım olduğundan Şükür'e ne kadar ücret ödendiği hususu ilgili firmanın bilgisi dahilindedir'' diye konuştu.

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