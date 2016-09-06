Hakan Şükür TRT'den bölüm başına 20 bin lira almış

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında bulunması nedeniyle işlem yapılamayan ayrıca mal varlığına el konulan Hakan Şükür'ün TRT’de katıldığı programdan bölüm başı 20 bin TL aldığı öğrenildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, TRT yöneticisi Mustafa Aşçı, “Hakan Şükür’ün programında bizzat görevliydim prodüksiyon amiri olarak. Sözleşmelerini ben hazırlıyordum. Diğer konuklara isimlerini vermeyeyim 3 bin 500 TL bölüm başı ödenirken Hakan Şükür’e bölüm başı 20 bin TL ödeme yapılıyordu” dedi.