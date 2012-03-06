T24 LogoT24 Logo
Politika

Hakan Şükür'e 'maç kaç kaç'lı sataşma

Meclis'te 4+4+4 eğitim modeli teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısından ayrılan AK Parti Milletvekili Şükür'e dönüşünde CHP'li milletvekilleri "Maç bitti mi?"sözleriyle sataştı.

06 Mart 2012 07:08

T24- Meclis'te 4+4+4 eğitim modeli teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısından ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'e dönüşünde CHP'li milletvekilleri "Maç bitti mi?", "Maç kaç kaç" sözleriyle sataştı. Hakan Şükür, "Bilmem" diyerek yerine oturdu.

Özel bir televizyon programında yorumculuk yapması nedeniyle tartışma konusu olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür komisyonun başladığı saat 11.00'den 19.00'a kadar toplantı salonunda konuşmaları dinledi. Saat 21.30 civarında komisyon toplantısına tekrar gelen Hakan Şükür'e CHP'li milletvekilleri "Maç bitti mi?", "Maç kaç kaç bitti" diye laf attı. Şükür, "Bilmem" diyerek yerine oturdu.

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş twitter hesabından, "Milli Eğitim komisyonundayız. 4 saattir Sakarya Milletvekili Engin Özkoç konuşuyor. Komisyon üyesi Hakan Şükür de köşede laptopuna bakıyor. Meğer Hakan Şükür laptopundan maç seyrediyormuş" diye yazdı.

ETİKETLER

Mecliseğitim modeliAK Partiİstanbul MilletvekiliHakan ŞükürCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24