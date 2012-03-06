Hakan Şükür'e 'maç kaç kaç'lı sataşma

T24- Meclis'te 4+4+4 eğitim modeli teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısından ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'e dönüşünde CHP'li milletvekilleri "Maç bitti mi?", "Maç kaç kaç" sözleriyle sataştı. Hakan Şükür, "Bilmem" diyerek yerine oturdu.

Özel bir televizyon programında yorumculuk yapması nedeniyle tartışma konusu olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür komisyonun başladığı saat 11.00'den 19.00'a kadar toplantı salonunda konuşmaları dinledi. Saat 21.30 civarında komisyon toplantısına tekrar gelen Hakan Şükür'e CHP'li milletvekilleri "Maç bitti mi?", "Maç kaç kaç bitti" diye laf attı. Şükür, "Bilmem" diyerek yerine oturdu.

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş twitter hesabından, "Milli Eğitim komisyonundayız. 4 saattir Sakarya Milletvekili Engin Özkoç konuşuyor. Komisyon üyesi Hakan Şükür de köşede laptopuna bakıyor. Meğer Hakan Şükür laptopundan maç seyrediyormuş" diye yazdı.