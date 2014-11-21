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Hakan Şükür maaşını madencilere bağışladı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Ermenek'te maden faciası mağdurlarına yardım eli uzatacağını açıkladı

21 Kasım 2014 01:47

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, resmi Twitter hesabından, Türkiye'yi üzüntüye boğan Ermenek'teki maden faciasının mağdurlarına yardım eli uzattığını açıkladı.

Şükür, aynı zamanda Tezcan Gökçe'nin cenaze töreninde yırtık kara lastikleriyle Türkiye'yi hüzne boğan baba Recep Gökçe ve Ayşe Gökçe'ye de yardımda bulunacağını belirterek, bu yardımları duyurma sebebinin başkalarını da hayra çağırmak olduğunu ifade etti.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Twitter hesabından #BURADAYIZ etiketiyle yaptığı açıklamalarda, Türkiye'yi hüzne boğan ve 18 maden işçisinin su basması sonucu mahsur kaldığı Ermenek'teki maden göçüğünün mağduru olan madenci ailelerine yardım eli uzatmak istediğini belirtti.

Eğer aileler kabul ederse onlara 2015 seçimlerine kadarki milletvekili maaşlarının Kimse Yok Mu Derneği vasıtasıyla dağıtılacağını duyuran Hakan Şükür, Ermenek'te cansız bedenine ulaşılan madenci Tezcan Gökçe'nin kara lastik ayakkabısıyla yürekleri burkan babasının ve annesinin de elinden tutacağını belirtti.

Şükür,  yardımları duyurmanın geleneklerimizce yadırgandığını söyledi ancak bunu yapma sebebinin Kur'an-ı Kerim'deki Al-i İmran Suresi'ndeki "Aranızda iyiliğe, hayra çağıran topluluk bulunsun" ayetine dayandırarak, başkalarını da hayra çağırmak olduğunu ifade etti.

 

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