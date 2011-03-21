Hakan Şükür İstanbul'u seçti

T24 - Memleketi Sakarya'dan aday olması beklenen Hakan Şükür, İstanbul'u tercih etti.





Hakan Şükür, AKP'nin İstanbul 3. Bölgesinden milletvekili aday adayı oldu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen Milletvekili Aday Adayları Temayül Yoklaması, dün 3 ayrı seçim bölgemizde çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Milletvekili Aday Adayları Temayül Yoklamasına katılan Hakan Şükür teşkilatlarımızdan büyük destek aldı. İstanbul 3. Bölgeden aday adayı olan Hakan Şükür, temayül yoklamasında 268 aday adayı arasında en çok tercih oyu alan ilk beş isimden biri oldu."





