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Spor

Hakan Şükür: İBB'nin adını Diyarbakırspor yapalım

'İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un seyircisi yok, Diyarbakır’ın ise Süper Lig'de takımı yok. Bölgeler arası ayrımın ortadan kaldırılıp kaynaşmayı sağlamak açısından dikkate değer bir fikir olduğunu düşünüyorum'

18 Nisan 2013 14:28

AKP İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, Süper Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un isim hakkının Diyarbakırspor’a verilmesini önerdi.

Şükür, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un seyircisi yok, Diyarbakır’ın ise Süper Lig'de takımı yok” fikrinden hareket ederek, Diyarbakırspor’un İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un isim hakkıyla Spor Toto Süper Lig'e taşınmasını gündeme getirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Şükür, önerisini henüz parti yönetimine açmadı. Eski milli futbolcu, “Bölgeler arası ayrımın ortadan kaldırılıp kaynaşmayı sağlamak açısından dikkate değer bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun teknik hukuki alt yapısı kousunda iyi çalışılması gerekiyor. Ben de çalışacağım. Federasyon nezdinde de konuyu takip edeceğim. Eğer mümkün olursa ciddi olarak da gündeme getirebilirim” ifadelerini kullandı.

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