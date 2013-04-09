Hakan Şükür: Galatasaraylılardan tepki alıyorum

Galatasaraylı eski milli futbolcu ve AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı söyleşide, emek verdiği ve en iyi bildiği futbol hakkında yorum yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genç Vizyon Kulübünün düzenlediği 'Gençler ve Spor' konulu panelde Galatasaraylı eski milli futbolcu ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, öğrencilerle biraraya geldi. Çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Kültür ve Gösteri Merkezinde yapılan toplantıda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve birlikte top koşturduğu yardımcılarını hedef olan değerlendirmeleri ile ilgili olarak yine isim vermeden Hakan Şükür şunları söyledi: "Açıkcası ben hiç gocunmuyorum hiç de vicdanımla ilgili bir şey yaşamıyorum. En iyi bildiğim, emek verdiğim konuyu överek, insanlara anlatarak, ama yeri geldiğinde de tuttuğu takıma veya sevdiğim, beğendiğim arkadaşıma göre değil içimden geldiği gibi konuşuyorum. İşte en son haftasonu olan olaylarda olduğu gibi. Birçok Galatasaraylıdan tepki alıyorum. Birşey söylüyoruz, 'topluma örnek insanların farklı hareket etmesi lazım' diye. 'Her takım için' dedim bunu. Ve bunu söylediğim zaman 'sen nasıl savunmazsın' oluyor. Şimdi o zaman ben herkesin isteği gibi konuşacaksam bir anlamı yok."

TV yorumculuğunu savundu



Nursima Keskin ve Kerim Burucu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, panelde konuşan Milletvekili Şükür'e öğrencilerden biri, 'Milletvekili olduğunuz halde spor yorumculuğu yapmanız ne derece doğrudur? Oradaki zamanınızı İstanbul'da bir gariban ailenin sorunlarını, dertlerini dinleseniz Hz. Ömer'in adaleti açısından güzel olmaz mı?' diye yazan bir soru kağıdı gönderdi. TV yorumculuğu ile ilgili sorusunu kağıttan yüksek sesle okuyan Hakan Şükür, "Ben şu anda yapmış olduğum işi çok üst düzey oynayan ve bu ülkede bununla ilgili konuşması gereken bir kişi varsa ukalalık olarak söylemiyorum o kişinin de ben olduğuna inanıyorum. Hafta sonları gece 1-2 saat en sevdiğim işle ilgili, bir özel zevke zaman ayırmak ve onu da adaletli bir şekilde yapmanın öyle çok milletvekilliğine ters gelecek bir iş olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Allah rızası için bir istek

Atatürk Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Güler ise Hakan Şükür'e "Sizden bir isteğimiz olacak. Özellikle bak Allah rızası için. İnanıyoruz müslüman adamsın. Başbakan ile Gençlik ve Spor Bakanına iletmenizi istiyorum:

Okuduğumuz bölümün önünün açılmasıyla ilgili olarak hükümetin bu konuda yardımını istiyoruz. Lütfen bak yine söylüyorum, Allah rızası için. Hakan abi söz mü? Ben duyamadım, duymuyorum söz mü?" dedi. Bunun üzerine Hakan Şükür "Ben söz verdim bunu ileteceğim" diye karşılık verdi.