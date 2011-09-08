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Politika

Hakan Şükür: Daha maaşı göremedik, hepsi Somali'ye gitti

AKP Milletvekili Hakan Şükür, ne kadar maaş aldıklarının sorulması üzerine 'Henüz maaşı göremedik...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - AKP Milletvekili Hakan Şükür, ne kadar maaş aldıklarının sorulması üzerine “Henüz maaşı göremedik. 3 aylık maaşımız Somali'ye gitti” dedi.



2 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge’den milletvekili seçilen Hakan Şükür dün Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak’ın geleneksel olarak çarşamba günleri düzenlediği Karadeniz Günü’ne katıldı. Kulüp İkinci Başkanı Ali Dürüst, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş ve spor medyasının yöneticilerinin katıldığı organizasyonda haliyle ilgi odağı AKP’den Meclis’e giren Hakan Şükür’dü. Habertürk'te yer alan habere göre, milletvekili maaşının ne kadar olduğu sorulan Şükür “Henüz daha maaşı görmedik. Kendi aramızda konuştuk ve 3 aylık maaşımızı (Toplam 30 bin TL) Somali’ye bağışlama kararı aldık” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir disiplin içinde çalıştığını belirten Hakan Şükür “Tüm toplantılara katılıyoruz ve o sırada cep telefonlarımızı bile kapatıyoruz” ifadesini kullandı.


'Arda'nın dili sürçtü'

Şike soruşturması konusundaki düşünceleri de merak edilen Şükür “Ben Sayın Savcımızın yerinde olsam şu anda tutuklu bulunan birçok kişiyi serbest bırakırım. Birçoğunu tanıyorum ve karakterli insanlar. Ancak yeni kanun çıktı ve hukuk farklı bir şey” dedi. Son olarak Arda Turan’ın Kazakistan maçı sonrası “Golüm tüm halkların şehitlerine” sözünün yanlış anlaşıldığını da vurgulayan Hakan Şükür “Dili sürçtü” şeklinde konuştu.


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