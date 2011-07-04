Hakan Şükür: Birebir tanık olmadım ama konuşulurdu







Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Karanlık ilişki yumağının çözülmesi için futbol dünyasında yaşanan büyük gözaltılar TBMM’de de yankı buldu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar T24’e, “‘Silahlı çete kurmaktan’ söz ediliyor. Bu isimlerle Ergenekon bağlantısı kurulabilir” dedi. “Kara paranın döndüğü her yerde derin yapılanmaya boru döşenir” diyen Tayyar, olayın şike operasyonunu aşan bir boyut taşıdığına dikkat çekti.

AKP’nin 24. Yasa dönemi grup yöneticilerinin belirleneceği seçim öncesinde milletvekilleri spor dünyasını dalgalandıran operasyonla ilgili T24’e değerlendirmelerde bulundu:

Hakan Şükür: İddialar büyük. Yargı sürecini beklemek lazım. Benim dönemimde çok konuşuldu. Çok tartışıldı. Bire bir şahit olmadım. Sadece konuşuldu. Görüntü itibariyle durum çok ciddi. İlk kez böyle ciddi boyutta gözaltılar oluyor. İnşallah hepsi aklanarak çıkar.

Beşir Atalay: Çok önemli. Büyük bir olay. Hepimizin dileği bir daha böyle olayların yaşanmaması.

Yahya Akman: Bir Trabzonlu olarak sevindim. Maçlarla ilgili çok şüpheler vardı.







Şamil Tayyar: Silahlı çete kurmaktan söz ediliyor. Bu isimlerle Ergenekon bağlantısı kurulabilir.





