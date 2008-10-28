T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakan Şükür, Başbakanın konuğu oldu

Futbola devam edip etmeyeceği tartışılan ve son olarak da TRT'de spor yorumculuğu yapacağı iddia edilen Hakan Şükür, dün akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ın konuğu o

28 Ekim 2008 02:00





Futbola devam edip etmeyeceği tartışılan ve son olarak da TRT'de spor yorumculuğu yapacağı iddia edilen Hakan Şükür, dün akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ın konuğu oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un kabineye verdiği brifingin ardından Başbakanlık Yeni Bina'ya gelen Hakan Şükür'ü, Başbakan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç karşıladı.

Başbakan Erdoğan ile bir süre görüşen tecrübeli oyuncunun bu görüşmeyi yapmasındaki asıl amacının siyasete atılmak istemesi olarak gösteriliyor.

Şükür'ün ismi, yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı adayı olarak da kulislerde konuşulmuştu.

TRT'de spor yorumcusu olarak çalışacağı yönündeki iddialar hakkında konuşmayan Şükür, Dubai'ye transferi konusunda ise birkaç güne kadar bir açıklama yapacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24