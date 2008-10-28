Hakan Şükür, Başbakanın konuğu oldu









Futbola devam edip etmeyeceği tartışılan ve son olarak da TRT'de spor yorumculuğu yapacağı iddia edilen Hakan Şükür, dün akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ın konuğu oldu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un kabineye verdiği brifingin ardından Başbakanlık Yeni Bina'ya gelen Hakan Şükür'ü, Başbakan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç karşıladı.



Başbakan Erdoğan ile bir süre görüşen tecrübeli oyuncunun bu görüşmeyi yapmasındaki asıl amacının siyasete atılmak istemesi olarak gösteriliyor.



Şükür'ün ismi, yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı adayı olarak da kulislerde konuşulmuştu.



TRT'de spor yorumcusu olarak çalışacağı yönündeki iddialar hakkında konuşmayan Şükür, Dubai'ye transferi konusunda ise birkaç güne kadar bir açıklama yapacağını söyledi.

