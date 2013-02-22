Hakan Şükür: Aslında Türk değilim

AKP İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, "Ben bir Arnavut'um. Aslında bu açıdan bakarsanız Türk değilim" dedi

Şükür, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Söyleşide bir öğrencinin Kürt sorunuyla ilgili sorusu üzerine Şükür, şöyle konuştu:

“Bugün yapılmak istenenleri hiç kimsenin kenara atmaması lazım. Ama buradan güç alan başka düşünceler de var. Yani bunun böyle olmasını istemeyen düşünceler de var. Bizim hassasiyetlerimiz belli. Ülkesi, bütünlüğü, mezhebi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, beraber yaşama, beraber bazı şeyleri çözme adına çok önemli. Bugün çok net görüyorsunuz kamuoyunda. Kolay bir süreç değil. Sizin attığınız adımlara ne kadar adım gelecek onu hep beraber göreceğiz. İnşallah daha sık beraber olur, daha fazla sorunlarımızı konuşup bu dostluğu kardeşliği pekiştirmek istiyoruz. Başta Kürt kardeşlerimizle olmak üzere.

'Bu açıdan bakarsanız Türk değilim'

Ben bir Arnavut'um. Aslında bu açıdan bakarsanız Türk değilim. Ama bu topraklarda ekmek yedim. Bu topraklarda yaşıyorum. Geçmiş dönemde kalıplara bölünmüşlük nasıl varsa, etnik kökenlere bölünmüşlük de maalesef oldu. Bunları yönetmek çok zor. Herkes bir hak arayışı içinde oldu. Bunları devlet olarak vermek ve kafa yormak, bunlarla ilgili çalışma yapmak zorundasınız. Bugünün iktidarı olarak biz de bunu yapıyoruz.”

Drogba ve Sneıjder yorumu

Şükür, söyleşi sonrası gazetecilerin Didier Drogba ve Wesley Sneijder'in performansıyla ilgili sorusuna, “Çok kaliteli iki oyuncu. Renk kattılar. Hem ülkemize gelmeleri, burada oynamaları... Umarım çok başarılı olurlar. Ülkemizdeki diğer gençlere de örnek olurlar. Çünkü uluslararası çok önemli oyuncular. Ben ikisi de beğeniyorum. Ama performansları ne olur, hep beraber göreceğiz” dedi.

Şükür, iki oyuncunun Galatasaray'ın şampiyonlar ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçındaki performansıyla ilgili soruya ise “Tabi Avrupa Kupası maçı için hazırlanmak zordur. Sneijder onun eksikliğini yaşadı. Ama Drogba'yı çok iyi buldum” diye konuştu.