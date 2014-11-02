Hakan Şükür: AKP'den istifa ettiğim gün bakanlık teklif ettiler

17 Aralık operasyonları öncesi AKP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, istifa sürecine ilişkin olarak, "istifa ettiği gün kendisine bakanlık teklif edildiğini" söyledi.

Haftalık haber dergisi Aksiyon’a konuşan Şükür, partiden ayrılmak istediğini Fethullah Gülen'in öğrendiğinde, kendisine istifa etmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtti. Şükür, “Size istifa etmeden önce bakanlık teklif edildiği söyleniyor, doğru mu bu?” sorusuna, “Açık net söylüyorum, partinin ileri gelenlerinden, başbakana yakın biri vasıtasıyla, -ismini gerektiği zaman söyleyeceğim- istifa etmeden 3 hafta önce ‘yakında bakansın, buna göre hazırlıklarını yap’ dendi. Hatta ve hatta istifa ettiğim, telefonlarımı kapattığım gün bütün o yetkili kişiler yakınlarımı arayarak döndürmeye çalıştılar ve bunu söylediler bana" cevabını verdi.

Şükür sözlerine şöyle devam etti:

"Bakan yaptık adamı, istifa etmesin" dediler. Ben sadece bir olaya bakarak istifa etmedim. Ama ‘Hocaefendi istedi diye istifa etti’ dediler. Hiç alakası yok. Daha önce istifa etmeyi düşündüğümü partili birçok milletvekili arkadaşıma dillendirmiştim. Hepsi biliyor bunu. Dershane tartışmalarından önce birçok kez istifa etmek istedim. Ama beni burada (AKP’de) kalmaya zorlayan kişi Hocaefendi’ydi. ‘Onlar bizim kardeşimiz, siz çıkarsanız, şimdi yanlış anlaşılır.’ gibilerinden telkinlerde bulundu.” şeklinde cevap verdi. Şükür, ‘Altın Ayak’ ödülünü aldıktan sonra bazı arkadaşlarından tebrik telefonu beklediğini ancak kendisini bir tek Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in aradığını belirterek, “Şenol hocanın açık açık çıkıp söylemesi beni çok mutlu etti. Ona teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.