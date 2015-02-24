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Hakan Peker'in iflası istendi

Seyhan Müzik, Hakan Peker'den 11 yıl önceki alacağı için icra takibi başlatmıştı

24 Şubat 2015 12:09

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in albümlerini dağıtan Seyhan Müzik, 11 yıldır borcunu ödemeyen şarkıcının iflasını istedi.

Hakan Peker'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Peker Müzik Şirketi'ne ait albümlerin dağıtım işini yapan Seyhan Müzik, 11 yıl önce İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak 33 bin 967 lira alacağı için icra takibi başlattı.

Peker'in icra takibini durdurması üzerine alacaklı şirketin avukatları icra takibinin devamına karar verilmesi için itirazın iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme , Peker'i haksız buldu. Geçen 11 yılda katlanan ve faiziyle birlikte 121 bin 175 liraya ulaşan borcun Seyhan Müzik'e ödenmesine hükmedildi. Ancak ödeme gerçekleşmedi. Seyhan Müzik bunun üzerine mahkeme kararına rağmen borcunu ödemeyen Peker'in İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iflasını istedi.

Dava dilekçesinde şarkıcının üyesi olduğu şarkıcının üyesi olduğu Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'ndeki (MÜYAP) tüm alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi. (Günaydın) 

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