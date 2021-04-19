UEFA Başkanı Ceferin, "Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler, milli takımlarına davet alamayacaklar" açıklamasını yaptı.

Avrupa futbolunda kapalı bir lig olarak kurulan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayarak organizasyona zarar vereceği belirtilen Avrupa Süper Ligi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den açıklama geldi. Ceferin, bu lige katılan takımlarda forma giyen milli futbolcuların milli takımlarda forma giyemeyeceğini belirtti.

“Bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz” diyen Aleksander Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Hakan, Merih ve Ozan EURO 2020'de oynayamayabilir

Eğer Avrupa Süper Ligi projesinden geri adım atılmaz ve bu organizasyon gerçekleştirilirse ve Merih Demiral Juventus'ta, Ozan Kabak Liverpool'da ve Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giymeye devam ederse yazın düzenlenecek EURO 2020'de oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler.