Hakan Keleş'ten Emre Kılınç açıklaması

ANTALYA, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, adı Fenerbahçe ile anılan Emre Kılınç ile ilgili, \"Emre\'yi yurtdışından istiyorlar ama şu an gitmesini istemiyorum. Milli Takım\'a da gidecek inşallah. Gitmesini istemiyorum ama bazen de oyuncuyu tutamıyorsunuz\" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında yaptığı açıklamada, \"İşin mutfağından geliyorum. 1. hoca olmak zor tabii ki. Ekiple beraber her kararı veriyoruz. Daha önceden birlikte olduğum bir ekipti. Ben geldikten sonra süreci oluşturduk. Kolay değil. Emek harcıyorsunuz. Gelen bu şansı iyi değerlendirdik. Her şey Sivasspor\'un başarısı için. Ben 15 yıl top oynadım. 2 senedir bu kulübün bünyesindeyim. Birçok oyuncunun buraya gelmesine vesile oldum\" dedi.

Keleş, Asistanaliz.com\'a yaptığı açıklamada hedefler için de, \"Biz geçen sene 7. olduk. Kadromuzu güçlendirdik ama sezona iyi başlayamadık. Gelmemle bir ivme yakalandı. Geldikten sonra hedefim 23 puanı yakalamaktı. Biz 24 yaptık. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Bu sene büyük takımların istikrarsız sonuçları ve VAR\'ın olması bu dengeyi getirdi\" ifadelerini kullandı.

\"ROBINHO GİTTİ ANCAK B PLANIMIZ VAR\"

Robinho hakkında da konuşan Keleş, \"Robinho\'yla çok iyi uyum içerisindeydik ama B planımız var. Genele baktığımızda futbolcu değeri bulduğunda veriyor. Maddi imkan sağlandı transfer gerçekleşti. Sözleşmesi 4 ay sonra sözleşmesi bitecekti. Sözleşmesini uzatmayı teklif ettik erteleyince de şartlar buraya geldi\" diye konuştu.

\"ROBINHO ÇAPINDA PREMIER LİG\'DEN 2 OYUNCU ALACAĞIZ\"

Robinho\'nun evindeymiş gibi rahat ettiğini söyleyen Hakan Keleş, \"Bizden çok memnundu Robinho, şartlar bunu gerektirdi. Önümüzde transfer gelişmeleri var. Çok az bir şey kaldı. 5 kişi ile yollarımızı ayırdık. Giden oyuncuların yerini aynı şekilde oyuncularla tamamlamak zorundasınız. 5 tane oyuncu almak zorundayız. Değişimlerimiz var. Robinho çapında Premier Lig\'den 2 oyuncu alacağız\" şeklinde konuştu.

\"Ligin ikinci yarısında nasıl bir Sivasspor izleyeceğiz?\" sorusuna ise Keleş, \"Maç maç bakacağız. Kazanma odaklı çıkacağız maçlara. Büyük maçlarda rakibe göre oynuyorsunuz. Başakşehir\'le oynarken topu alamıyorsunuz mesela. Biz de rakiple orantılı kazanmaya odaklı çalışıyoruz\" cevabını verdi.

EMRE AÇIKLAMASI

Keleş, Emre Kılınç\'ın durumu hakkında ise şunları söyledi:

\"Çok büyük yetenek Emre. Çıkış yapması ortada. Yerli bir Türk oyuncusu. Emre\'yi yurtdışından istiyorlar ama şu an gitmesini istemiyorum. Milli Takım\'a da gidecek inşallah. Gitmesini istemiyorum ama bazen de oyuncuyu tutamıyorsunuz.\"