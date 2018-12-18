Hakan Keleş: "Galatasaray'ı yenmek için elimizden geleni yapacağız"

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili, \"Deplasmanlarda başarılı olan bir takımız. Başakşehir ve Beşiktaş\'ı yendik. Galatasaray\'ı yenmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk yarıyı Galatasaray\'ın üzerinde bitiririz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar katılmadı. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuları görmek için antrenmana gelen Lösemi hastası Eren Al (10) ve bedensel engelli Can Toprak futbolcularla ve teknik direktör Hakan Keleş\'le fotoğraf çektirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş Galatasaray\'ı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, \"Çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, \"Hedeflerimize ulaştık. Fakat son bir Galatasaray maçı var. Ondan da ekstra puan alırsak bizim için çok iyi olacak. Bu 5 maçlık periyotu çok iyi geçirdik. Bir çıkış içerisindeyiz. 3 maçtır da gol yemiyoruz. Oyuncularımın formu çok iyi durumda. Galatasaray\'ın sakatlık ve cezalıları da geçti. Onlar da iyi bir çıkışa geçtiler. Bakalım güzel bir mücadele olacak. Ama biz deplasmanlarda başarılı olan bir takımız. Başakşehir ve Beşiktaş\'ı yendik. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk yarıyı Galatasaray\'ın üzerinde bitiririz\" diye konuştu.

\"EMRE KILINÇ\'A TRANSFER TEKLİFLERİ VAR\"

Emre Kılınç ile ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Keleş, \"Bu konulara pek girmeyelim ama tabi ki var. Çünkü Emre şu an çıkış grafiğinde. İyi oynuyor. Ben Emre\'nin büyük takımlara gitmesinden çok milli takıma çağrılmasını bekliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda çağrılır. Bence hak ediyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Hakan Keleş\'in açıklamaları