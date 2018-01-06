Hakan: İslama 'minnacık kızların evlendirilmesine cevaz veren bir din' muamelesi çekenleri Allah kahretsin

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde ‘kızların 9 erkeklerin 12 yaşında bluğ çağına erdiklerini’, ‘bluğ çağına gelenlerin evlenebileceği’ söylemiş, gelen tepkiler üzerine evlilik yaşının en az 17 olması gerektiğini belirtmişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Cuma Hutbesi’nde verilen “Evlatlarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin” vaazı için Diyanet’e teşekkür etti. Hakan, Güzelim İslam dinine “minnacık kız çocuklarının evlendirilmesine cevaz veren bir din” muamelesi çekenler ve çektirenleri de… Allah kahretsin!” dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te "Beşiktaş Belediye Başkanı’nı görevden almanın doğuracağı 8 muhtemel sonuç" başlığıyla yayımlanan (6 Ocak 2018) yazısı şöyle:

- BİR: CHP’nin Beşiktaş’taki yüzde 77’lik oyu daha da artar.

- İKİ: Murat Hazinedar gibi solcu kesimlerde bile antipatik bulunan isme yönelik antipati azalır.

- ÜÇ: Mağdur olmanın kaymağını biraz da CHP yer.

- DÖRT: CHP içindeki hizipleşmeler falan askıya alınıp kenetlenme olur.

- BEŞ: CHP örgütleri üzerlerindeki ataleti atabilir.

- ALTI: Kemal Kılıçdaroğlu’na durup dururken meydan okuma fırsatı doğurur.

- YEDİ: “E hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti” sorusunu sordurur.

- Sekiz: “Niye hep CHP’li belediyeler görevden alınıyor” sorusunu sordurur.

Ayakta alkışladım bu Cuma Hutbesi’ni

Türkiye’deki bütün camilerde hocalar hutbelerde şunları söyledi:

- Evlatlarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin.

- Çocuklarınızı dengi ile evlendirin.

- Rızası olmadan evlendirmeyin.

- Evlilik bilinç, sorumluluk ve ciddiyet gerektirir.

- Çocuk yaşta sorumluluk alınmaz.

İşte budur!

Teşekkürler Diyanet!

Teşekkürler bu hutbeyi okuyan tüm hocalarımız!

Hepinizden Allah razı olsun.

Şu ayakta alkışlanacak muhteşem hutbenin ardından...

Güzelim İslam dinine “minnacık kız çocuklarının evlendirilmesine cevaz veren bir din” muamelesi çekenler ve çektirenleri de...

Allah kahretsin!

Eski İstanbul’un son tanığıydı: Aydın Boysan

Beşiktaş Belediye Başkanı’nı görevden almanın doğuracağı 8 muhtemel sonuç

BİR ara bayağı bir muhabbetimiz olmuştu Aydın Boysan’la...

Eski İstanbul’u öyle bir anlatırdı ki...

Sanki bir masal diyarını anlatır gibi...

Samatya’nın enteresan tiplerini, Sıraselviler’in selvilerini, Şişli’nin dutluk olduğu zamanları, ahçı dükkânlarındaki çiçek bamya yemenin lezzetini, Samatya’dan Ahırkapı’ya kürekle gidip çapari sallandığını, Yedikule marulunu, Beykoz paçasını, Kanlıca yoğurdunu falan...

Hepsini öyle tatlı anlatırdı ki…

Uçan halı masalı dinler gibi dinlerdik.

Eski İstanbul’u çoktan kaybettik!

Aydın Boysan’ın vefatıyla da...

Eski İstanbul’un en renkli, en rint meşrep, en kafa dengi son tanığını da kaybetmiş olduk.

Her iki açıdan da başımız sağ olsun.

Sadece Münir Özkul’u kaybetmedik ki

- Mahmut Hoca’yı kaybettik: O Mahmut Hoca ki... Eski Türkiye’nin kinden, nefretten uzak nesiller yetiştirmeye kendini adamış eğitim camiasının en mümtaz şahsiyetlerinden biri idi.

- Turşucu Kazım’ı kaybettik: O Turşucu Kazım ki... İnatçıların en tatlısı idi... Adile Teyze’nin en tamamlayıcısı idi... Çocuklarının üzerine düşen babaların bir tanesi idi...

- Yaşar Usta’yı kaybettik: O Yaşar Usta ki... “Bak beyim! Sana iki çift lafım var” diye başlayan o muazzam konuşmayı yapmış idi... Sevenleri ayıranlara verdiği o tarihi ayarla tarihe geçmiş idi

‘Abdullah’a Baskın yapın öne çıksın’ demiş midir?

Sabah’ta Mahmut Övür şöyle bir iddia ortaya attı:

Hayrünnisa Gül, bazı işadamlarına “Abdullah’a baskı yapın, öne çıksın” demiş.

Demiş midir? Dememiş midir?

Yüzde veriyorum:

Yüzde 70 demiştir... Yüzde 30 dememiştir...

Süleyman Soylu’ya itiraz edeceğiz diye…

Okul kapılarında uyuşturucu satmak...

Dünyanın en şerefsiz, en alçak, en aşağılık işidir.

Elimden gelse...

Bunu yapan şahısların gözlerini oymak isterim.

Süleyman Soylu’nun sözlerine itiraz edeceğiz falan diye...

Bu alçaklarla mücadele azmine ve kararlılığına milim sekte vurmamak gerekir.

Aman ha!

Aman!

Çok heveskar bir tipim

- KANAL D Haber’de “Kokoreçe zam geldi” diye bir haber sunuyorum... Canım kokoreç çekiyor.

- Kanal D Haber’de “döner” konulu bir haber getiriyorum ekrana... Canım anında döner çekiyor.

- Kanal D Haber’de Adnan Hoca’nın yılbaşı kutlaması haberini veriyorum. Canım anında Adnan Hoca olmak istiyor.

Madensuyu, soda

Soda ile madensuyu arasındaki farka kafayı takınca...

Madensularının hastası olduğum “Sırma”cılara danıştım.

Söyledikleri şu:

- Madensuyu: Yeraltındaki sulardan elde edilir. Tamamen doğaldır.

- Soda: Suya bikarbonat ve karbondioksit gazı eklenerek elde edilir. Sentetiktir.

Sodadan uzak durun, madensuyundan şaşmayın yani.