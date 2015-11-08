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Kültür-Sanat

Hakan Günday'ın "Daha" kitabına ödül

“Daha”da kaçak göçmenlerin üzerinden büyük bir insanlık dramını anlatıyor

08 Kasım 2015 13:34

Dünyanın en önemli edebiyat ödülleri arasında görülen “Medicis Yabancı Edebiyat Ödülü”ne Ziyan, Kinyas ve Kayra gibi kitapların sahibi Hakan Günday layık görüldü.

Ödül komtesince yapılan açıklamada, Hakan Günday’ın ödülü kaçak göçmenleri konu alan “Daha” adlı kitabıyla aldığını duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan ödül törenine katılan Günday, “Ziyan” isimli romanıyla Türk-Fransız Edebiyat ödülünü kazanmıştı.

Medicis Yabancı Yazarlar Ödülünü daha önce kazananlar arasında Umberto Eco, Paul Auster ve Orhan Pamuk gibi isimler de vardı.

 

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