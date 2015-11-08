Hakan Günday'ın "Daha" kitabına ödül

Dünyanın en önemli edebiyat ödülleri arasında görülen “Medicis Yabancı Edebiyat Ödülü”ne Ziyan, Kinyas ve Kayra gibi kitapların sahibi Hakan Günday layık görüldü.

Ödül komtesince yapılan açıklamada, Hakan Günday’ın ödülü kaçak göçmenleri konu alan “Daha” adlı kitabıyla aldığını duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan ödül törenine katılan Günday, “Ziyan” isimli romanıyla Türk-Fransız Edebiyat ödülünü kazanmıştı.

Medicis Yabancı Yazarlar Ödülünü daha önce kazananlar arasında Umberto Eco, Paul Auster ve Orhan Pamuk gibi isimler de vardı.