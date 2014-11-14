Hakan Fidan'ın oğlu evlendi, Anadolu Ajansı gelin ve damadın ismini yazmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın oğlu evlendi. Ankara Ticaret Odası Congresium Salonu'ndaki nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

Nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de şahitlik yaptı.

Tören sonrası çifte evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, Hakan Fidan'ın oğlu ve gelinin isimlerinin yazılmaması dikkat çekti.