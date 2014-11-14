T24 LogoT24 Logo
Politika

Hakan Fidan'ın oğlu evlendi, Anadolu Ajansı gelin ve damadın ismini yazmadı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın oğlu evlendi. Nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Akdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez de şahitlik yaptı

14 Kasım 2014 22:59

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın oğlu evlendi. Ankara Ticaret Odası Congresium Salonu'ndaki nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

Nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de şahitlik yaptı. 

Tören sonrası çifte evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, Hakan Fidan'ın oğlu ve gelinin isimlerinin yazılmaması dikkat çekti.

 

ETİKETLER

mithakan fidancumhurbaşkanırecep tayyip erdoğanhüseyin görmezyalçın akdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24