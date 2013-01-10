Hakan Fidan'dan şehit pilotun avukatına suç duyurusu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Suriye tarafından düşürülen uçakta şehit olan pilotun avukatının hakkındaki suç duyurusuna karşılık verdi.

Uluslararası hava sahasında 6 ay önce Suriye tarafından düşürülen Türk uçağında şehit olan pilotun yakınlarının avukatı tarafından bir hafta önce verilen suç duyurusuna MİT'ten suç duyurusuyla yanıt geldi. Türk uçağında şehit olan Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un yakınlarının avukatı Mehmet Katar tarafından "ihmal" gerekçesiyle yapılan suç duyurusuna karşılık Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da karşı suç duyurusunda bulundu. Avukat Katar, uçağın düşürülmesiyle ilgili Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında ihmalden suç duyurusunda bulundu.

'Psikolojik harekât'

sabah.com.tr'de yer alan habere göre, MİT'in, cevabı gecikmedi. Avukat Katar hakkında "Planlı bir psikolojik harekâtın parçası olarak davrandığı, savaş kışkırtıcılığı yaptığı" gerekçeleriyle Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, "MİT Müsteşarı ve bir MİT görevlisinin isminin geçtiği dilekçenin basına yansımasının planlı bir psikolojik harekatın parçası olduğu" kaydedildi. Suç duyurusunda, avukat Katar, devlete karşı savaşa tahrik suçunu düzenleyen TCK 304 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik etmek veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapmakla" suçlandı. MİT'in suç duyurusu dilekçesinde ayrıca avukat Mehmet Katar'ın açıklamalarının yapılış tarzı içeriği ve zamanlamasının planlı bir hareket olduğu savunuldu, açıklamaların belirli bir amaca hizmet ettiği belirtildi. "Suriye ile savaşın eşiğindeki bir zamanda, MİT Müsteşarlığı aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalışarak yargı görevini yerine getirenleri etkilemeye çalışan ve yürümekte olan bir soruşturmanın gizliğini ihlal eden ve ayrıca bir MİT mensubunun adının, kimlik bilgilerinin yazılması suretiyle deşifre edilerek hedef konumuna gelmesine sebebiyet veren sorumlular hakkında da 2937 sayılı MİT kanununun 27 maddesi, 5187 sayılı Basın kanununun 19 maddesi, 5237 sayılı TCK 258- 1, 277, 288, 301, 327-1 ve 329-1 ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 6 maddesi uyarınca da yasal işlem yapılması" talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinin eklerinde haberlerin yayınlandığı gazete kupürleri, avukatın açıklamaları delil olarak gönderildi. Katar, dava açılırsa, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.