'Hakan Fidan, Öcalan'la görüşmelerine devam edecek'

MİT Müsteşarlığı görevinden AK Parti’de aday olmak için istifa eden Hakan Fidan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatı ve daveti ile Çözüm Süreci toplantılarına katılabilecek, Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmelere de devam edebileceği iddia edildi.

Selçuk Şenyüz'ün Hürriyet'te yayınlanan haberine göre, Bundan sonra Çözüm Süreci toplantılarında MİT’i, Fidan’ın yerine vekaleten atanan Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa temsil edecek. Başbakanlık kaynakları, bir süre önce yapılan düzenlemeyle MİT yasasında “Terör örgütü liderleriyle irtibat kurulabilir, görüşmeler yapabilir. Başkalarına da görüşme yaptırılabilir” maddesi olduğunu anımsatarak, bu hükmün Fidan’ın İmralı görüşmelerine devem edebilmesine olanak sağladığını söylediler.