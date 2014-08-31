Hakan Fidan hiç bu kadar gülmemişti

Basına pek görüntü vermeyen ve resmi duruşuyla bilinen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ilk kez aşırı gülerken görüntülendi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği 30 Ağustos resepsiyonunda davetliler arasında son dönemin en çok konuşulan ve yeni kurulan hükümette adının bakan olacağı da konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AKP'nin seçim müzüiği Dombıra'nın bestecisi Uğur Işılak da vardı.

Çankaya Köşkü'nün bahçesindeki resepsiyonda bir süre sohbet eden iki isim daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fidan'ın o bilindik duruşunun tersine oldukça keyifli olduğu ve güldüğü görülürken bu fotoğraf sosyal medyada dün en çok paylaşılan ve retweet edilen karelerden biri oldu.

İşte o fotoğraf: