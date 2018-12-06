Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde Kaşıkçı cinayetine ilişkin sunum yaptı

MİT Başkanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ne gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başknosolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili sunum yaptı.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Amerikan kaynaklarının Hakan Fidan’ın Amerikan Kongre’sinde olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini söylediğini aktardı.

Turgut, Fidan’ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa bir davet üzerine mi veya kimin daveti üzerine Kongre’ye geldiğinin açıklanmadığını bildirdi.

CIA Başkanı Gina Haspel’in Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’ye gelerek hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Turgut, “Hakan Fidan’ın bu ziyaretinin o Haspel’in ziyaretine bir karşılık olarak da görülmesi mümkün” yorumunda bulundu.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Senato ile Beyaz Saray’ın arası hayli gerginken ve Senato Muhammed bin Selman’a karşı cephe almışken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Bu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray’dan tepki görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.